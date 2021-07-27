Депутат Миколаївської міськради побив незговірливого "страховика"

Депутат Миколаївської міськради Максим Невінчаний поскандалив з працівником страхової компанії «Княжа» - справа дійшла до рукоприкладства, повідомляє Новости-N.

Про це в соціальній мережі «Фейсбук» повідомив директор страхової компанії Василь Щедров.

За його словами, Невінчаний вранці у вівторок, 27 липня, в офісі компанії побив співробітника Максима Беркунского. За даним інцидентом є звернення в поліцію.

«Сьогодні, 27.07.2021р .. приблизно в 10.07, в офісі компанії відбулося фізичне побиття співробітника компанії Максима Беркунского депутатом Миколаївської міської ради Невінчаний Максимом, на що є звернення Беркунского Максима в правоохоронні органи і показання свідків (колег), які були присутні безпосередньо з самого початку конфлікту і в момент загострення все бачили», - написав Щедров.

Щодо причини, з якої виник конфлікт, то, за інформацією директора СК, мова йде про компенсацію за пошкодження в ДТП авто дружини Невінчаного Наталії. Депутата не влаштувала сума компенсації, яка має бути в даному випадку - автомобіль привезений з США, раніше вже був битий, тому компенсація розраховується за спеціальною формулою. Як стверджує Щедров, це передбачає законодавство.

Директор страхової компанії закликав поліцію, а також главу депутатської комісії з питань етики Олени Кисельову відреагувати на поведінку депутата Невінчаного.

Максим Невінчаний також написав на своїй сторінці в «Фейсбук» своє бачення ситуації.

За його словами, Наталі не тільки не хочуть виплачувати компенсацію, так ще і поводяться по-хамськи.

«Близько місяця тому Наталія потрапила в ДТП, де винуватцем є клієнт страхової компанії КНЯЖА. Сума збитку 42000 для відновлення автомобіля. Але страхова компанія не збирається виплачувати кошти, постійно придумуючи нові відмовки. То дай рахунок СТО, то свій особистий рахунок, то напиши листа що ти згодна на третину суми, то не беруть трубку і т.д. Але головне не тільки це.

Головне те, що співробітник компанії, який веде її справу, по-хамськи поводиться з Наталією. Мабуть, в компанії вважають, що вона повинна образитися і просто не стане більше приходити до них», - написав депутат.

Журналісти звернулися до депутата за коментарем з приводу того, чи були бійка.