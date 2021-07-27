Пєсков пообіцяв "ознайомитися" з книгою від Мендель

Спікер президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков збирається обов'язково ознайомитися з книгою колишньої прессекретарки українського лідера Володимира Зеленського Юлії Мендель "Кожен з нас — президент", як тільки отримає цей екземпляр поштою, повідомляє Деловая столица.

Про це Пєсков розповів журналістам, відповідаючи на відповідне запитання.

«Звичайно, коли отримаю, обов'язково ознайомлюсь!» — сказав представник Кремля.

Нагадаємо, Юлія Мендель вирішила відправити свою книгу "Кожен з нас президент" Дмитру Пєскову.

Колишня спікерка Зеленського продаватиме свою книгу в Росії.