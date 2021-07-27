Зеленський звільнив Хомчака з посади Головнокомандувача ЗСУ

Начальник Генерального штабу Руслан Хомчак йде з посади за рішенням президента Зеленського, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров на брифінгу у вівторок, відповідне рішення прийняв президент Володимир Зеленський.

Руслан Хомчак замінить Михайла Коваля на посаді першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

"Руслан Хомчак ... переходить на першого секретаря РНБО. Відповідно з цієї посади йде нинішній перший зас ﻿ тупник Михайло Коваль", - заявив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров під час брифінгу у вівторок.

Генерал-майор, командувач військами оперативного командування "Північ" Валерій Залужний призначений на посаду головнокомандувача Збройних сил України замість Руслана Хомчака.