Зеленський звільнив Хомчака з посади Головнокомандувача ЗСУ
Начальник Генерального штабу Руслан Хомчак йде з посади за рішенням президента Зеленського, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як повідомив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров на брифінгу у вівторок, відповідне рішення прийняв президент Володимир Зеленський.
Руслан Хомчак замінить Михайла Коваля на посаді першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
"Руслан Хомчак ... переходить на першого секретаря РНБО. Відповідно з цієї посади йде нинішній перший заступник Михайло Коваль", - заявив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров під час брифінгу у вівторок.
Генерал-майор, командувач військами оперативного командування "Північ" Валерій Залужний призначений на посаду головнокомандувача Збройних сил України замість Руслана Хомчака.