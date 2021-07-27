Відомий телепродюсер оголосив про відхід зі всіх медіапроектів
Колишній керівник медіахолдингу "Новости", в який входять заборонені опозиційні канали Zik, 112 Україна і Newsone, Олексій Семенов оголосив про свій відхід з усіх медіапроектів, повідомляє Страна.ua.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
За словами Семенова, він іде з усіх медійних проектів, в яких брав участь до цього моменту, щоб запустити власну інтернет-школу журналістики під назвою "Догма".
"Претендентів було понад 5 тисяч. Мені 15 років. І після 5 відбіркових турів Ніна Звєрєва взяла мене в свою першу школу журналістики" Нові Кадри ". Це був щасливий день. День, який змінив моє життя. Сьогодні я теж міняю своє життя і виходжу з усіх медіапроектів, в яких брав участь до цього. Йду з усіх каналів, щоб закінчити і запустити свій особистий проект - інтернет-школу "Догма", - написав продюсер.