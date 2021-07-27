Відомий телепродюсер оголосив про відхід зі всіх медіапроектів

Колишній керівник медіахолдингу "Новости", в який входять заборонені опозиційні канали Zik, 112 Україна і Newsone, Олексій Семенов оголосив про свій відхід з усіх медіапроектів, повідомляє Страна.ua.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами Семенова, він іде з усіх медійних проектів, в яких брав участь до цього моменту, щоб запустити власну інтернет-школу журналістики під назвою "Догма".