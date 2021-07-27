Нідерланди відреагували на позов Росії до України в ЄСПЛ

Нідерланди мають намір стежити за скаргою Росії в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), в якій Москва звинуватила Україну в катастрофі рейсу MH17 в 2014 році. Про це сказав представник МЗС королівства Бо де Конінг, повідомляє Кореспондент.

"З повідомлень ЗМІ ми дізналися, що Росія подала державну скаргу на Україну, в якій Росія покладає на Україну відповідальність за крах рейсу MH17. Нідерланди не є стороною цієї скарги, це справа між Росією і Україною", - заявив представник голландського МЗС.

Де Конінг зазначив, що будь-яка країна може подати скаргу до ЄСПЛ.