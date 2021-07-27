У готелі під Одесою сталося масове отруєння дітей

В одеському готелі Bugaz Sea View відбувся спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію серед дітей. Держпродспоживслужба, зі свого боку, розслідуватиме масове отруєння, повідомляє РБК-Украина.

Сьогодні, 27 липня, до інфекційного відділення Білгород-Дністровської лікарні було госпіталізовано дев’ятеро дітей віком до 15 років.

"За попередніми оперативними даними, захворіли діти, які прибули на відпочинок з міста Києва у складі групи кількістю 90 дітей" , - відзначає пресслужба Держпродспоживслужби.

Наразі відомо, що усі діти проживали й харчувалися у місцевому готелі Bugaz Sea View. Держпродспоживслужба, зі свого боку, розпочала санітарно-епідеміологічне розслідування з наступним проведенням лабораторних досліджень.

"Санітарно-епідеміологічне розслідування триває. Про підсумки буде повідомлено додатково" , - повідомляє пресслужба.

Автор: Сергій Пишкін