У Чечні неприщепленим заборонили ходити в мечеті та магазини

Влада Чечні заборонили відвідувати мечеті і всі роздрібні магазини жителям, які не вакциновані від коронавірусу. Про це заявив заступник голови уряду республіки, керівник місцевого штабу по боротьбі з COVID Вахіт Усмаєв, повідомляє Грузия Online.

«При відвідуванні мечетей вводиться обов'язкова вимога на наявність довідки та сертифікатів про вакцинацію», - заявив він.

Аналогічні вимоги поширять на всі точки роздрібної торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, а також громадський транспорт.

«Також на громадському транспорті вводиться вимога на наявність у пасажирів масок, довідок та сертифікатів про щеплення», - заявив Усмаєв.

Про які саме довідках йде мова (наприклад, про перенесений ковід або про наявність медвідводу), чиновник не зазначив.

Глава Чечні Рамзан Кадиров зазначив, що жителі самі повинні проявити «громадянську свідомість» і зробити щеплення, щоб захистити себе від хвороби. Він закликав «не зупинятися на позначці в 60%» і вакцинувати все доросле населення.

«Це єдиний спосіб убезпечити жителів від вірусу. <...> Важливо прислухатися до думки лікарів, а не до людей, які не мають нічого спільного з медициною », - зазначив Кадиров.

Головний санітарний лікар Чечні 27 липня вже ввів обов'язкову вакцинацію від коронавируса для певних категорій громадян: співробітників держустанов, сфери послуг, ЗМІ, членів виборчих комісій, а також студентів вузів і коледжів. Термін для щеплення першим компонентом позначили 25 липня, другим - 25 серпня. Організації повинні забезпечити вакцинацію не менше 90% персоналу. За даними Кадирова, в Чечні зробили щеплення вже більше 563 000 чоловік.