Макрона обвішали білими вінками під час закордонного візиту

Президента Франції Еммануеля Макрона завішали вінками з білих квітів у Французькій Полінезії, куди він прибув з візитом, повідомляє Страна.ua.

На відео, знятому після прибуття французького лідера в аеропорт, показано, як на його шию за місцевою традицією вішають один вінок за іншим. Через якийсь час президент Франції з'являється в кадрі майже повністю одягнений в білі квіти.

Після такого прийому глава держави сів в автомобіль і поїхав з аеропорту.

Відзначимо, що візит президента на Маркізькі острови став першим за всю історію П'ятої республіки. Як тільки він ступив на землю архіпелагу, місцеві жителі дали Макрона нове ім'я - Te Hakaiki Taha'oa, що перекладається як "великий лідер, який крокує вперед і піде далеко".

Французький лідер в ході візиту вже відвідав могили поета Жака Бреля і художника Поля Гогена. Макрон покине острів вже сьогодні.