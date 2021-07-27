Що очікується на валютному ринку в середу

У вівторок безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку встановив новий річний мінімум: на покупку опустилися до 26,81 гривень, на продажу - до 26,86 гривень. Швидкість зміцнення національної валюти зросла.

Якби не втручання Національного банку, падіння долара сьогодні було б ще більш істотним. Регулятор активно поповнював свої золотовалютні резерви, паралельно натякаючи ринку, що так швидко опускати долар можна. Початковий вихід, коли НБУ збирав найдешевші заявки на продаж в районі 26,92 гривень, не вразив учасників торгів. Купивши таким чином 20 млн доларів, Нацбанк пішов, а котирування опустилися нижче 26,90 гривень. Незважаючи на те, що бажаючі купити валюту сьогодні були, і часом їх було навіть більше, ніж продавців, купувати дорого вони не хотіли, всіляко змушуючи знижувати цінники. Розуміючи, до чого це може привести, Нацбанк зважився-таки позначити рівень підтримки і виставив ордер на покупку 50 млн доларів на 26,86 гривень. Купивши і цей обсяг, він пішов, але тут же повернувся і виставив ще більший ордер на 1 копійку нижче. І тільки третя поспіль інтервенція НБУ призвела до зупинки.

Закрили торги вівторка на 10,7 копійок на покупці і на 10,5 копійок на продажу нижче, ніж в понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,87 / 26,98 (купівля / продаж).

Торги вівторка відкрилися широко: спред на старті склав 11 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,9450 гривень пройшла о 09:32. Як виявилося згодом, це була найдорожча угода за всю торговельну сесію. Практично відразу котирування почали падати: продавці поспішали віддати свій обсяг, поки ціна не впала ще нижче. Незабаром після 11 ранку з'явився Національний банк: як і в попередні дні, він закривав найдешевші пропозиції продажу в районі 26,92 гривень. Щоб купити 20 млн доларів, йому було потрібно не більше 15 хвилин. Після відходу НБУ торгівля в діапазоні 26,88-26,91 гривень тривала аж до кінця обідньої перерви. Після 14:00 продавців стало більше, і котирування почали падати ще сильніше. О 14:30 на ринок знову вийшов Нацбанк: на цей раз він виставив ордер на 50 млн доларів за ціною 26,86 гривень. І всього за 10-15 хвилин придбав і цей обсяг. І тут же виставив наступний ордер за ціною 26,85 гривень. Завдяки цьому котирування зупинилися в районі денних мінімумів.

Котирування закриття - 26,86 / 26,88 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс майже в 2 рази в порівнянні з понеділком і склав 304,6 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,9267 гривень.

Офіційний курс долара на 28 липня встановлено на позначці 26,906 гривень за долар, зниження на 7,45 копійок.

Офіційний курс євро на 28 липня встановлено на позначці 31,7814 гривні за євро, зниження на 2,73 копійки.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1828. Сьогодні євро вийшов з спадного каналу, в якому знаходився майже місяць, і піднявся до позначки 1,1835 долара на тлі загального ослаблення американського долара проти інших провідних світових валют.

Російський рубль, втомившись від сильних рухів, торгувався сьогодні між рівнями 73,60 і 73,95 рубля за долар. Станом на 19:00 він затиснутий у вузькому діапазоні 73,74-73,82 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні продавали по 3,64-3,65 гривень за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку в середу

Аукціон з розміщення ОВДП, проведений сьогодні Міністерством фінансів, показав падіння інтересу інвесторів до цінних паперів. Покупці явно налаштувалися на підвищення ставок прибутковості, і не побачивши очікуваного, не поспішали брати паперу. Схоже, реінвестували тільки ті кошти, які будуть виплачені завтра в рамках погашення старих випусків. Очікувати, що під оплату продаватимуть валюту, не варто.

Крім того, Держказначейство продовжило виплачувати компенсації ПДВ експортерам: за сьогодні їм відправили ще 1 831,7 млн гривень. Всього ж за два дні сума виплат перевищила 4,2 млрд. Завтра багатьом експортерам вже не доведеться продавати валюту: гривнею їх на деякий час забезпечили. І нарешті, чим нижче опускаються котирування долара, тим менше бажаючих його продавати. А ось інтерес до покупок тільки зростає.

Багато чого буде залежати від поведінки Національного банку. Якщо регулятор продовжить так само жорстко гальмувати зниження, то спекулянти можуть почати фіксувати прибуток і розгорнуть ринок в зворотну сторону.

Готівковий долар в столиці за день подешевшав на 10 копійок: якщо вчора ввечері оптові обмінники продавали його по 27,03-27,04 гривень, то сьогодні ввечері - вже по 26,93-26,94 гривень. До мінімальної ціни, зафіксованої 15 червня - 26,90 гривень на продаж - залишилося всього 3 копійки. Дуже схоже, що завтра цю ціну в оптових обмінниках Києва ми побачимо.

Готівковий євро знову потрапив під вплив двох різноспрямованих факторів: на FOREX євро виріс до долара, а в Україні готівковий долар подешевшав. Днем цінник на євро опускався навіть до 31,70-31,72 гривень, до вечора, правда, з'явилася реакція на FOREX, і цінник підняли до 31,75 гривень. В інтервалі 31,72-31,75 гривень євро почнуть продавати і завтра вранці. Далі все буде залежати від того, чи не розгорнуть чи тренд на міжбанку.

Що стосується готівкового рубля, його ціна в межах 3,64-3,67 гривень за 10 рублів, схоже, збережеться до кінця цього місяця. Стабільна ціна російського рубля диктується зниженням оборотів і падінням інтересу до покупок російської валюти останнім часом.