Що очікується на валютному ринку в середу
У вівторок безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку встановив новий річний мінімум: на покупку опустилися до 26,81 гривень, на продажу - до 26,86 гривень. Швидкість зміцнення національної валюти зросла.
Якби не втручання Національного банку, падіння долара сьогодні було б ще більш істотним. Регулятор активно поповнював свої золотовалютні резерви, паралельно натякаючи ринку, що так швидко опускати долар можна. Початковий вихід, коли НБУ збирав найдешевші заявки на продаж в районі 26,92 гривень, не вразив учасників торгів. Купивши таким чином 20 млн доларів, Нацбанк пішов, а котирування опустилися нижче 26,90 гривень. Незважаючи на те, що бажаючі купити валюту сьогодні були, і часом їх було навіть більше, ніж продавців, купувати дорого вони не хотіли, всіляко змушуючи знижувати цінники. Розуміючи, до чого це може привести, Нацбанк зважився-таки позначити рівень підтримки і виставив ордер на покупку 50 млн доларів на 26,86 гривень. Купивши і цей обсяг, він пішов, але тут же повернувся і виставив ще більший ордер на 1 копійку нижче. І тільки третя поспіль інтервенція НБУ призвела до зупинки.
Закрили торги вівторка на 10,7 копійок на покупці і на 10,5 копійок на продажу нижче, ніж в понеділок.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,87 / 26,98 (купівля / продаж).
Торги вівторка відкрилися широко: спред на старті склав 11 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,9450 гривень пройшла о 09:32. Як виявилося згодом, це була найдорожча угода за всю торговельну сесію. Практично відразу котирування почали падати: продавці поспішали віддати свій обсяг, поки ціна не впала ще нижче. Незабаром після 11 ранку з'явився Національний банк: як і в попередні дні, він закривав найдешевші пропозиції продажу в районі 26,92 гривень. Щоб купити 20 млн доларів, йому було потрібно не більше 15 хвилин. Після відходу НБУ торгівля в діапазоні 26,88-26,91 гривень тривала аж до кінця обідньої перерви. Після 14:00 продавців стало більше, і котирування почали падати ще сильніше. О 14:30 на ринок знову вийшов Нацбанк: на цей раз він виставив ордер на 50 млн доларів за ціною 26,86 гривень. І всього за 10-15 хвилин придбав і цей обсяг. І тут же виставив наступний ордер за ціною 26,85 гривень. Завдяки цьому котирування зупинилися в районі денних мінімумів.
Котирування закриття - 26,86 / 26,88 (купівля / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс майже в 2 рази в порівнянні з понеділком і склав 304,6 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,9267 гривень.
- Офіційний курс долара на 28 липня встановлено на позначці 26,906 гривень за долар, зниження на 7,45 копійок.
- Офіційний курс євро на 28 липня встановлено на позначці 31,7814 гривні за євро, зниження на 2,73 копійки.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1828. Сьогодні євро вийшов з спадного каналу, в якому знаходився майже місяць, і піднявся до позначки 1,1835 долара на тлі загального ослаблення американського долара проти інших провідних світових валют.
Російський рубль, втомившись від сильних рухів, торгувався сьогодні між рівнями 73,60 і 73,95 рубля за долар. Станом на 19:00 він затиснутий у вузькому діапазоні 73,74-73,82 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці сьогодні продавали по 3,64-3,65 гривень за 10 рублів.
Що очікується на валютному ринку в середу
Аукціон з розміщення ОВДП, проведений сьогодні Міністерством фінансів, показав падіння інтересу інвесторів до цінних паперів. Покупці явно налаштувалися на підвищення ставок прибутковості, і не побачивши очікуваного, не поспішали брати паперу. Схоже, реінвестували тільки ті кошти, які будуть виплачені завтра в рамках погашення старих випусків. Очікувати, що під оплату продаватимуть валюту, не варто.
Крім того, Держказначейство продовжило виплачувати компенсації ПДВ експортерам: за сьогодні їм відправили ще 1 831,7 млн гривень. Всього ж за два дні сума виплат перевищила 4,2 млрд. Завтра багатьом експортерам вже не доведеться продавати валюту: гривнею їх на деякий час забезпечили. І нарешті, чим нижче опускаються котирування долара, тим менше бажаючих його продавати. А ось інтерес до покупок тільки зростає.
Багато чого буде залежати від поведінки Національного банку. Якщо регулятор продовжить так само жорстко гальмувати зниження, то спекулянти можуть почати фіксувати прибуток і розгорнуть ринок в зворотну сторону.
Готівковий долар в столиці за день подешевшав на 10 копійок: якщо вчора ввечері оптові обмінники продавали його по 27,03-27,04 гривень, то сьогодні ввечері - вже по 26,93-26,94 гривень. До мінімальної ціни, зафіксованої 15 червня - 26,90 гривень на продаж - залишилося всього 3 копійки. Дуже схоже, що завтра цю ціну в оптових обмінниках Києва ми побачимо.
Готівковий євро знову потрапив під вплив двох різноспрямованих факторів: на FOREX євро виріс до долара, а в Україні готівковий долар подешевшав. Днем цінник на євро опускався навіть до 31,70-31,72 гривень, до вечора, правда, з'явилася реакція на FOREX, і цінник підняли до 31,75 гривень. В інтервалі 31,72-31,75 гривень євро почнуть продавати і завтра вранці. Далі все буде залежати від того, чи не розгорнуть чи тренд на міжбанку.
Що стосується готівкового рубля, його ціна в межах 3,64-3,67 гривень за 10 рублів, схоже, збережеться до кінця цього місяця. Стабільна ціна російського рубля диктується зниженням оборотів і падінням інтересу до покупок російської валюти останнім часом.