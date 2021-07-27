Insagram-сторінки дітей до 16 років будуть закриті за замовчуванням

Instagram встановлюватиме нові акаунти дітей до 16 років - закритими за замовчуванням. Також соцмережа обмежуватиме можливості рекламодавців у залученні неповнолітніх до реклами, повідомляє РБК-Украина.

Аби захистити неповнолітніх від небажаних коментарів й реклами, нові акаунти дітей до 16 років будуть закритими за замовчуванням. Пропозиція стосовно того, аби зробити доступ до своєї сторінки обмеженим також отримають й тінейджери, які вже давно зареєстровані в Instagram.

Відомо, що компанія планує обмежити можливості рекламодавців у залученні молоді до реклами й ускладнить пошук акаунтів неповнолітніх користувачів для підозрілих сторінок. Стосовно останнього нововведення - над цим працюватиме нова технологія, яка автоматично виявлятиме потенційно підозрілі сторінки у соціальній мережі.

Автор: Сергій Пишкін