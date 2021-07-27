У Києві завтра знову перекриють центральні вулиці: мапа

У Києві завтра, 28 липня, знову обмежать рух транспорту в центральній частині міста. Правоохоронці зранку перекриють вулицю Трьохсвятительську, повідомляє РБК-Украина.

У середу в столиці будуть проводитися заходи до 1033 річниці з дня хрещення Русі-України. Тому правоохоронці обмежать рух всіх видів транспортних засобів на вулиці Трьохсвятительській та будуть забезпечувати порядок та безпеку в районі проведення святкових заходів.

"Закликаємо усіх учасників не порушувати правопорядок, не піддаватися на провокації та з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки" , - заявили в поліції.

Патрульна поліція також опублікувала схему перекриття:

Автор: Дмитро Левицький