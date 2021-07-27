Київтеплоенерго через суд вимагає продажу українського газу

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" подало позов проти держкомпанії "Укргазвидобування" з вимогою укласти прямий договір купівлі-продажу видобутого в Україні газу. Це дозволить знизити ціну на опалення і гарячу воду в опалювальний сезон, повідомляє UBR.

В "Київтеплоенерго" розповіли, що 13 травня офіційно зверталися в держкомпанію з пропозицією укласти прямі угоди з метою уникнення підвищення тарифів в наступному опалювальному сезоні.

Газовидобувна компанія у відповідь надіслала відмову і переадресувала "Київтеплоенерго" в "Нафтогаз" як посередника з купівлі-продажу газу.

"26 липня ..." Київтеплоенерго "подало позов проти" Укргазвидобування "в зв'язку з необхідністю забезпечення ... газом виробника тепла без комерційних посередників, а також забезпечення справедливої ціни на газ українського видобутку, який використовується для виробництва тепла", - відзначили на підприємстві.

В "Київтеплоенерго" нагадали, що міська влада запропонувала Кабміну використовувати газ вітчизняного видобутку, щоб не підвищувати тарифи. Так, після скасування покладання спеціальних зобов'язань понад 200 підприємств ТКЕ змушені закуповувати газ за цінами, які перевищують вартість, закладену в тарифи.

При таких умовах тарифи на тепло можуть зрости на 15-65%, в залежності від міста. У Києві опалення може подорожчати на 38%.