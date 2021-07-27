Росія буде обмінюватися газом з Азербайджаном

Росія і Азербайджан домовилися про сезонне обміні природним газом . Відповідний контракт підписали «Газпром» і «Азерконтракт», повідомляє Лента.Ру.

За умовами угоди, Азербайджан поставлятиме газ в Росію в літній сезон, а Росія в Азербайджан - в зимовий. Обсяги поставок не розкриваються, але вказується, що вони будуть ідентичними, а також будуть залежати від рівня видобутку і споживання газу в Азербайджані в літні місяці.

Контракт розрахований до 2023 року. З боку Азербайджану за технічну сторону угоди буде відповідати державна нафтогазова компанія SOCAR.