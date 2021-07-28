На Олімпіаді боксер спробував відкусити вухо супернику

Суперважковаговик із Марокко Юнес Баала відзначився хамським вчинком у матчі 1/8 фіналу олімпійського турніру з боксу проти новозеландця Давида Ньїке. У третьому раунді Баала вирішив пограти в Майка Тайсона і спробував відкусити супернику вухо, повідомляє Обозреватель.

Юнес Баала (ліворуч) проти Давида Ньїке

Рефері зі Шрі-Ланки Нелка Тампа не побачив цей момент, не зупиняючи бій.

Суддя не помітив порушення

Незважаючи на таку спробу вивести опонента з рівноваги, Баала програв.

Результати поєдинку

Всі три судді віддали перевагу Ньїке.

Юнес Баала (в червоному)

У п'ятницю, 30 липня, Ньїке в чвертьфіналі зустрінеться з білорусом Владиславом Смягліковим.