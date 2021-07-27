Вбивця-сексоголік отримав 4 довічних за масовий розстріл у США

Американця Роберта Аарона Лонга, якого звинувачували у вбивстві восьми осіб, засудили до чотирьох довічних вироків, повідомляє УНИАН.

Вирок був винесений 27 липня окружним судом округу Черокі в штаті Джорджія.

22-річний Лонг був затриманий 16 березня після того, як він відкрив стрілянину у двох масажних салонах в Атланті, в результаті чого загинули вісім осіб, з них шестеро виявилися жінками азійського походження.

При цьому сам стрілець заперечує, що він скоїв свій злочин з расової неприязні (і окружна прокуратура йому вірить). За його словами, на масове вбивство його підштовхнула сексуальна залежність.

Лонг підписав угоду про часткове визнання провини — він погодився нести відповідальність за загибель лише чотирьох жертв. На цьому тлі суддя засудила його до чотирьох довічних термінів без права дострокового звільнення і ще 35 років ув'язнення.