Окупанти Луганщини звинувачують нового командувача ЗСУ в "геноциді"

Російські терористи, які окупували Луганщину, оголосили в розшук за підозрою в геноциді і порушенні законів війни Валерія Залужного, який був призначений головнокомандуючим Збройними Силами України, повідомляє Деловая столица.

Про це пишуть підконтрольні терористам інтернет-ресурси.

Залужний внесений до розшукової бази в квітні 2019 року.

Як повідомляла "ДС", раніше 27 липня головнокомандуючий ЗСУ Руслан Хомчак залишив свій пост. Новим головнокомандуючим ЗСУ призначено командувача оперативного командування "Північ" Валерія Залужного.

В Офісі президента заявили, що Володимир Зеленський змінив головнокомандувача ЗСУ для налагодження якісної взаємодії структур сфери оборони і безпеки.