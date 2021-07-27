Окупанти Луганщини звинувачують нового командувача ЗСУ в "геноциді"
Російські терористи, які окупували Луганщину, оголосили в розшук за підозрою в геноциді і порушенні законів війни Валерія Залужного, який був призначений головнокомандуючим Збройними Силами України, повідомляє Деловая столица.
Про це пишуть підконтрольні терористам інтернет-ресурси.
Залужний внесений до розшукової бази в квітні 2019 року.
Як повідомляла "ДС", раніше 27 липня головнокомандуючий ЗСУ Руслан Хомчак залишив свій пост. Новим головнокомандуючим ЗСУ призначено командувача оперативного командування "Північ" Валерія Залужного.
В Офісі президента заявили, що Володимир Зеленський змінив головнокомандувача ЗСУ для налагодження якісної взаємодії структур сфери оборони і безпеки.