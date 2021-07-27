Київські чоловіки все частіше скаржаться на домашнє насильство

У Київський міський Центр гендерної рівності, попередження та протидії насильству надходить 15-20% звернень про домашнє насильство від чоловіків, повідомляє Страна.ua.

Про це повідомила директор центру Тетяна Зотова під час круглого столу-презентації на тему "Досягнення і перспективи столиці в наданні послуг особам, які постраждали від насильства".

"Насильство - це не тільки про жінок. Наш центр тому і називається Центром гендерної рівності, тому що допомога у вигляді різних соціальних послуг можуть отримати як чоловіки, так і жінки. Ми отримуємо 15-20% звернень від чоловіків, які страждають від домашнього насильства і потребують тимчасового безпечному місці перебування ", - говорить Зотова.

На її думку, статистика звернень чоловіків зросла за останні півтора року в зв'язку з перейменуванням і, відповідно, переформатуванням діяльності центру.

"До перейменування центру до нас надходило близько 5% звернень від чоловіків, а тепер статистика змінилася", - розповіла директор центру.

Також вона зазначила, що діяльність закладу спрямована на реалізацію рівних прав жінок і чоловіків шляхом забезпечення гендерної рівності у всіх сферах суспільного життя, реалізації соціально-освітніх програм і курсів, а також на надання соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства по ознакою статі.