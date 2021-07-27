Хомчак заявив, що виконав свої пріоритетні завдання

Хомчак заявив, що виконав свої пріоритетні завдання

Звільнений за рішенням президента Руслан Хомчак заявив, що на посаді головнокомандувача ЗСУ виконав усі основні пріоритетні завдання. Чоловік також підкреслив, що "залишається в строю захисників України", повідомляє Обозреватель.

Підсумки своєї роботи військовий підвів ввечері у вівторок, 27 липня. В цей же день стало відомо про відставку головнокомандувача. Зверненням Хомчака поділилася пресслужба Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Спершу Хомчак нагадав, що посаду отримав 23 травня 2019 року. Тоді ж він визначив пріоритетні завдання для себе та Збройних сил.

"Основні з них виконано, а також закладено суттєве підґрунтя для реалізації запланованого", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що посаду головнокомандувача перейшла до Валерія Залужного – командувача Оперативного командування "Північ".

Руслан Хомчак підвів підсумки своєї роботи
Руслан Хомчак підвів підсумки своєї роботи. Джерело: Facebook-сторінка військового

Повний пост звільненого головнокомандувача:

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