Хомчак заявив, що виконав свої пріоритетні завдання

Звільнений за рішенням президента Руслан Хомчак заявив, що на посаді головнокомандувача ЗСУ виконав усі основні пріоритетні завдання. Чоловік також підкреслив, що "залишається в строю захисників України", повідомляє Обозреватель.

Підсумки своєї роботи військовий підвів ввечері у вівторок, 27 липня. В цей же день стало відомо про відставку головнокомандувача. Зверненням Хомчака поділилася пресслужба Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Спершу Хомчак нагадав, що посаду отримав 23 травня 2019 року. Тоді ж він визначив пріоритетні завдання для себе та Збройних сил.

"Основні з них виконано, а також закладено суттєве підґрунтя для реалізації запланованого" , – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що посаду головнокомандувача перейшла до Валерія Залужного – командувача Оперативного командування "Північ".

Руслан Хомчак підвів підсумки своєї роботи. Джерело: Facebook-сторінка військового

Повний пост звільненого головнокомандувача:

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