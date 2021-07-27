Хомчак заявив, що виконав свої пріоритетні завдання
Звільнений за рішенням президента Руслан Хомчак заявив, що на посаді головнокомандувача ЗСУ виконав усі основні пріоритетні завдання. Чоловік також підкреслив, що "залишається в строю захисників України", повідомляє Обозреватель.
Підсумки своєї роботи військовий підвів ввечері у вівторок, 27 липня. В цей же день стало відомо про відставку головнокомандувача. Зверненням Хомчака поділилася пресслужба Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.
Спершу Хомчак нагадав, що посаду отримав 23 травня 2019 року. Тоді ж він визначив пріоритетні завдання для себе та Збройних сил.
"Основні з них виконано, а також закладено суттєве підґрунтя для реалізації запланованого", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що посаду головнокомандувача перейшла до Валерія Залужного – командувача Оперативного командування "Північ".
Повний пост звільненого головнокомандувача:
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