У поліції розповіли, за що покарали патрульних, які зупинили Брагара

Поліцейським, які затримували народного депутата Євгена Брагар (фракція "Слуга народу") за звинуваченням його в перебуванні в стані наркотичного сп'яніння, оголосили догани за не включені камери, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Патрульних, які недавно в Києві зупинили одного з народних депутатів, притягнули до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани не з зупинку і перевірку водія, якого вони запідозрили в управлінні у стані сп'яніння, а тому, що інспектори не виконали вимоги інструкції і не обрана нагрудні камери ", - повідомили в прес-службі Патрульній поліції України. Відзначається, що патрульні за законом мають право і зобов'язані попереджати і фіксувати порушення правил дорожнього руху, зокрема, таке серйозне порушення, як керування в стані сп'яніння. "Ми і надалі продовжуємо фіксувати факти порушень, незважаючи на категорії, ранги і статуси", - підкреслили в прес-службі.