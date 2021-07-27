Ще одна країна Європи "відкрилася" для українців

Люксембург відновив дію безвізового режиму для громадян України, повідомляє Деловая столица.

Про це повідомив у своєму Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

При в'їзді в Люксембург громадяни України мають мати при собі наступні документи:

діючий біометричний закордонний паспорт громадянина України, термін дії якого має перевищувати дату запланованого виїзду на 6 місяців;

документальне підтвердження мети поїздки (картку резидента країни ЕС або вид на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнера, і т.д.);

підтвердження фінансової спроможності;

поліс медичного страхування, який визнається в ЄС.

Крім того, необхідно надати сертифікат про повну COVID-вакцинації препаратами AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson або Moderna. Особа вважається повністю вакцинованих після закінчення 14 днів з дати повного курсу вакцинації. Якщо немає сертифіката вакцинації, то можна надати негативний тест на COVID-19 або сертифікат про одужання. Повинен бути позитивний тест на COVID, дата видачі якого не перевищує 180 днів з моменту тестування (вважається, що протягом цього періоду повторне інфікування малоймовірно).