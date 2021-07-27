Монастирський задумав посилити габаритно-ваговий контроль на дорогах

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський назвав актуальні завдання для свого відомства - це посилення контролю за великогабаритним і важким транспортом, повідомляє Страна.ua.

Як передає у Фейсбуці пресслужба МВС, про це наступник Авакова сказав 27 липня під час зустрічі з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим.

"Всі ми бачимо, які трансформації відбуваються на українських дорогах. Завдяки президентській програмі "Велике будівництво" з покинутих і зруйнованих вони стають новими та комфортними. Отже, є завдання: якомога довше зберегти в хорошому стані оновлені українські дороги. І для цього особливої актуальності набуває посилення контролю за великогабаритним і важким транспортом" , - вважає Монастирський.

На зустрічі члени Кабміну обговорили шляхи співпраці в посиленні відповідальності за перевантаження транспортом доріг.