Посол Кіпру в Україні відвідав кордон з анексованим Кримом
У Херсонську область 27 липня з офіційним візитом прибув Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Кіпр в Україні Луїс Телемаха на запрошення представництва президента України в АР Крим, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це сказано на сторінці в фейсбуці представництва у вівторок.
"Посол відвідав КПВВ "Каланчак" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, де провів зустріч з заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації Миколою Якименко та головою Херсонської обласної ради Олександром Самойленко", - зазначено в повідомленні.
Команда представництва президента України в АР Крим подякувала Луїсу Телемасі за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.