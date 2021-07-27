Посол Кіпру в Україні відвідав кордон з Кримом

У Херсонську область 27 липня з офіційним візитом прибув Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Кіпр в Україні Луїс Телемаха на запрошення представництва президента України в АР Крим, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це сказано на сторінці﻿ в фейсбуці представництва у вівторок.

"Посол відвідав КПВВ "Каланчак" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, де провів зустріч з заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації Миколою Якименко та головою Херсонської обласної ради Олександром Самойленко" , - зазначено в повідомленні.

Команда представництва президента України в АР Крим подякувала Луїсу Телемасі за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.