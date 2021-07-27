У МОЗ розповіли, як отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію

У МОЗ України нагадали, хто і як може отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від Covid-19, повідомляє Страна.ua.

Про це інформує Центр громадського здоров'я на своїй сторінці в Facebook.

"Кожна людина, яка отримала щеплення двома дозами антиковідної вакцини, що доступні в Україні, може отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від Covid-19 у свого сімейного лікаря" , - говорять в ЦГЗ.

Зокрема, лікар повинен роздрукувати бланк міжнародного свідоцтва на звичайному папері формату А4. Свідоцтво потрібно заповнити англійською та українською мовами, в друкованому форматі або вручну.

"Не забудьте взяти з собою закордонний паспорт, адже в свідоцтво вноситимуть номер саме цього документа, а ваше ім'я латиницею повинно бути записано так само, як в паспорті" , - нагадали фахівці.

Крім цього, отримавши свідоцтво, потрібно переконатися, що на ньому стоїть офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря.