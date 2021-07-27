МОЗ Ізраїлю дозволив вакцинацію дітей з 5 років

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю дало дозвіл медичним закладам вакцинувати від коронавірусу дітей у віці від 5 до 11 років, але лише в тому випадку, якщо існує ризик розвитку у них важких форм інфекції або летального результату при зараженні на COVID-19, повідомляє Кореспондент.

"Існують особливі обставини, при яких варто розглянути варіант вакцинації в кожному конкретному випадку" , - зазначили в МОЗ Ізраїлю.

У відомстві підкреслили що лише дали рекомендації лікарям, але вирішувати питання вакцинації дитини повинні медики на місцях в кожному конкретному випадку.