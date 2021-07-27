МВФ побачив небезпеку у визнанні біткоїна національною валютою

Представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) угледіли загрозу у визнання біткоїна національною валютою. Про це йдеться в листі директора відділу маркетингу МВФ Тобіаса Адріана і директора юридичного відділу Роди Уікс-Браун, повідомляє Лента.Ру.

У ньому наголошується, що криптовалюта може стати популярним способом платежів у країнах з високою інфляцією і недоступним банківським обслуговуванням. Експерти попереджають, що держави, в яких у цифрових валют є статус законного платіжного засобу, ризикують отримати внутрішні нестабільні ціни.

Крім того, визнання біткоїна національною валютою унеможливлює боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, вважають вони. У МВФ також нагадали, що майнінг завдає збитків екології.

Сальвадор першим у світі визнав біткоїн офіційним платіжним засобом. Проблемою для республіки стала позиція Світового банку, який відмовився сприяти в поширенні біткоїнів. Міжнародний валютний фонд (МВФ) зазначив, що зіткнувся з «макроекономічними, фінансовими та правовими проблемами» у зв'язку з переходом Сальвадора на біткоїни.