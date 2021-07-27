У Держдепі США знайшли свастику

У Держдепі США виявили зображення свастики.﻿﻿ Як стверджує видання Axios,﻿ символ був виявлений напередодні у ліфті поряд з кабінетом спецпосланця з моніторингу та боротьби з антисемітизмом, повідомляє Українська правда.

У вівторок держсекретар Ентоні Блінкен розіслав листи співробітникам Держдепу США з повідомленням, що на цьому тижні у ліфті департаменту у Вашингтоні була знайдена свастика. Він додав, що зображення було видалене, а розслідування з цього приводу триває.

Наразі офіс із боротьби з антисемітизмом очолює Кара Макдональд, заступник помічника державного секретаря з питань демократії, прав людини та праці.