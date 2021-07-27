У Путіна крім нафти та ядерної зброї нічого немає - Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Росія вже зараз намагається втручатися в проміжні вибори в США, які пройдуть у 2022 році, за допомогою дезінформації, що "стає все серйознішою проблемою", повідомляє Сегодня.

Про це він сказав журналістам після відвідування офісу директора національної розвідки США, передає CNN.

Байден зазначив, що, за даними розвідки, Росія зараз поширює неправдиву інформацію, намагаючись вплинути на майбутнє волевиявлення американських громадян.

Він додав, що президент Росії Володимир Путін знає, що у нього проблеми, і це робить його ще небезпечнішим. За словами американського президента, все що є у Путіна – це ядерна зброя і нафта.

Президент США також згадав про кібератаки з боку РФ і Китаю і підкреслив, що вони можуть призвести до реальної війни.