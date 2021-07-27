Негода в Європі та Китаї вдарила по світовій торгівлі

Повені в Китаї та Європі стали ще одним нищівним ударом для світової торгівлі, порушивши ланцюжки постачання, заявив глава судноплавної компанії Mandarin Shipping Тім Хакслі в розмові з CNBC, повідомляє Лента.Ру.

"Це дійсно стане проблемою для ланцюжків﻿ поставок, оскільки постраждало залізничне сполучення" , - сказав Хакслі, пояснивши, що мова йде про залізниці з Чехії та Словаччини в порти Роттердам і Гамбург.

"Це дійсно порушить роботу індустрії" , - додав він.

Німецький гігант Thyssenkrupp, виробник сталі, через повені не зміг отримати сировину, пояснив Хакслі, і в підсумку це завдасть шкоди таким секторам, як автопромисловість та виробництво побутової техніки.

За даними S&P Global Platts, компанія 16 липня оголосила про форс-мажор, який заважає їй виконати свої зобов'язання. Джерело в Thyssenkrupp розповіло, що частина залізниць в Хагені «відсутня», а знайти вантажівки для доставки складніше, ніж раніше. Це місто - один з найбільш постраждалих від повеней.

Що ж стосується затоплення в китайській провінції Хенань, то ситуація ускладнюється тим, що виходу до моря у регіону немає. Погіршує ситуацію також проблема із залізничним сполученням, порушеним через повінь.