НБУ випустив пам'ятну монету в 5 грн: фото

Національний банк України 29 липня введе в обіг нову пам'ятну монету номіналом у 5 грн. Її назва "Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського", повідомляє Обозреватель.

За інформацією офіційного сайту НБУ﻿, монета символізує відродження дикої природи на території Чорнобильської атомної станції. Коні Пржевальського – єдиний вид диких коней, які збереглися до наших днів.

Як виглядає пам'ятна монета. Джерело: НБУ

Монету виготовлено з нейзильберу (сплав міді, нікелю та цинку). Незабаром з'являться й інші пам'ятні монети. Всі вони стануть циклом "Чорнобиль. Відродження". Їх купуватимуть колекціонери, а розплатитися такими грошима за товари та послуги не вийде.

На монеті розмістили символ, який символізує колесо життя, міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються в 30-кілометровій зоні відчуження.

На реверсі монети на тлі пейзажу зображено коня Пржевальського. Художник: Фандікова Наталя

Скульптор: Дем'яненко Анатолій, Дем'яненко Володимир. Тираж склав усього 20 тис. монет.