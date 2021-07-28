Грета Тунберг прищепилася від COVID-19

Шведська екоактівістка Грета Тунберг розповіла у своєму Twitter, що зробила щеплення від коронавірусу. Вона вакцинувалася першим компонентом препарату, назву якого не вказала, повідомляє Лента.Ру.

Тунберг також заявила про нерівний доступ до вакцин від COVID-19 у світі.

«Дуже вдячна, що мені пощастило мати можливість жити в тій частині світу, де я вже можу зробити щеплення. Розподіл вакцин у світі вкрай нерівномірний» , - підкреслила вона.

Активістка згадала статистику видання New York Times, зазначивши, що 84 відсотки доз вакцин від коронавірусу в світі використовували в країнах з високим рівнем доходів і рівнем доходів вище середнього.