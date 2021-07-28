Україна почала поставки дизельного палива з Іспанії

Торгова компанія Coral Energy вперше поставить в Україну дизельне паливо з Іспанії. Вантаж прибуде до країни в кінці нинішнього тижня або на початку наступного, повідомляє Лента.Ру.

За даними міжнародного цінового агентства Argus обсяг постачання складе 30 тисяч тонн, раніше з Іспанії до країни ввозили тільки бітум. Дизпаливо надійде в порт Миколаєва, покупцями стануть кілька українських компаній.

За перше півріччя поточного року імпорт морських партій дизельного палива в Україну виріс на 5 тисяч тонн в порівнянні з минулим роком, до 415,3 тисячі тонн. Про це свідчать дані митної статистики.