Помер один із засновників рок-групи Slipknot

Колишній барабанщик і один із засновників американської рок-групи Slipknot Джої Джордісон помер у віці 46 років. Його смерть настала в США 26 липня, повідомляє 24 Канал.

За інформацією Billboard﻿ про смерть музиканта повідомила його родина. Конкретні причини наразі не розголошують. За словами сім'ї музиканта, він "мирно помер уві сні".

"Ми з розбитим серцем повідомляємо новину про те, що Джої Джордісон, талановитий барабанщик, музикант і художник, помер уві сні 26 липня" , – зазначили рідні ексучасника Slipknot.

Також вони попросили журналістів і ЗМІ залишити їх у спокої в непростий час і поважати право на приватне життя. Похорон Джордісона буде закритим для широкого загалу.

"Смерть Джої залишила в нас порожні серця і почуття невимовної печалі. Для тих, хто знав Джої, розумів його кмітливість, ніжний характер, величезне серце та його любов до всього, що пов'язано з родиною та музикою," , – зауважили в родині музиканта.

Коротка біографія Джої Джордісона

Народився майбутній музикант 26 квітня 1975 року в американській Айові. Саме в цьому штаті й заснували Slipknot.

Приєднався Джої до гурту в рік його створення – в 1995-му. Ба більше, він був одним із його засновників.

Протягом 17 років Джоржісон був незмінним барабанщиком Slipknot. За цей час він узяв участь у записі понад 10 релізів різних форматів. Декілька альбомів Slipknot стали платиновими.

У 2013 році він змушеним був покинути групу. Тоді у нього виявили розсіяний склероз, одну з форм поперечного мієліту. Цілком імовірно, що причиною смерті могли стати ускладнення, викликані цією хворобою.

Щоправда, після відходу зі Slipknot Джордісон не покинув займатися музикою. Він заснував сайд-проєкт під назвою Scar The Martyrn (існував до 2016 року). Далі приєднався до метал-групи Sinsaenum, в якій грав до самої смерті.

За свою кар'єру Джордісон отримав безліч нагород, а також посів 13 сходинку в списку 50 кращих рок-барабанщиків за версією видання Classic Rock. У 2016 році його нагородили премією Golden God Awards на церемонії Metal Hammer Golden Gods Awards.

Джої Джордісон у Slipknot: його мастерна гра на барабанах.