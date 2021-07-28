У Пентагону є чіткі кадри НЛО: інсайдер

У Міністерства оборони США нібито є відео, на яких зображено непізнаний літаючий об'єкт (НЛО). Таку заяву зробив Луїс Елізондо, який раніше працював у програмі Пентагону Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), повідомляє Обозреватель.

За його словами, він особисто бачив кадри з НЛО. Нібито в американських військових є відео тривалістю 23 хвилини, передає Еxpress.

"Відео було надзвичайно переконливим – одним із багатьох – до такої міри, що я пам'ятаю, як отримав певний досвід, щоб подивитися його. Я надіслав його деяким висококваліфікованим експертам у спільноті ISR (розвідка, спостереження і розвідка). І коли воно повернулося до мене, у заголовку листа була цитата без лапок "це відео з НЛО" , – розповів Елізондо.

Луїс Елізондо. Джерело: The Sun

Елізондо працював у Пентагоні та звільнився в 2017 році. Однак чоловік відмовився розкрити додаткові подробиці, пославшись на свою прихильність секретності й попередивши, що його можуть заарештувати, якщо він розповість занадто багато. Він сподівається, що відзнятий матеріал буде опубліковано, щоб "кожен міг побачити його сам".

Advanced Aerospace Threat Identification Program – представляла собою несекретну, але не оприлюднену дослідницьку роботу, яка фінансувалася урядом США, з вивчення непізнаних літаючих об'єктів чи незрозумілих повітряних явищ. Програма була вперше оприлюднена 16 грудня 2017 року.

Відомо, що програма почалася в 2007 році з фінансуванням у розмірі 22 мільйонів доларів протягом п'яти років, поки наявні асигнування не були завершені в 2012 році.