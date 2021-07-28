ООН попередила про велику кількість небезпечних для Землі астероїдів

Людство знає тільки про близько 40 відсотків великих і перетинаючих орбіту Землі астероїдів та комет, до того ж що на сьогодні відомо про більш ніж 25 тисяч таких об'єктів, повідомляє РИА Новости.

Про це йдеться у звіті, опублікованому на сайті Науково-технічного підкомітету Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях.

"За оцінками, ідентифіковано лише близько 40 відсотків значних за розміром об'єктів, що зближуються із Землею" , - йдеться в звіті.

У документі наголошується, що у 2020 році всесвітня мережа астрономічних обсерваторій, розташована більш ніж у 40 країнах, зібрала майже 39,5 мільйонів записів про спостереження астероїдів і комет. Станом на 17 квітня 2021 року вчені знали про 25 647 об'єктах, що зближуються із Землею. При цьому у 2020 році знайдено 2959 таких об'єктів - рекордне число.