У знаменитої рестлерки розстебнувся бюстгальтер під час бою
Бюстгальтер зірки рестлінгу Кармелли (справжнє ім'я Лія Ван Дейл) розстебнувся під час поєдинку на SmackDown (телевізійна рестлінг-програма від World Wrestling Entertainment) із Б'янкою Белер. Інцидент стався на очах сотні глядачів і потрапив в ефір трансляції, повідомляє Обозреватель.
Попри такий "нещасний випадок", суддя не зупинив зустрічі і дівчата продовжували боротися.
Кармелла намагалася однією рукою тримати частину гардероба, що зламалася, а другою відбиватися від суперниці.
Після бою, 33-річна американка, на яку підписано понад 2,9 млн осіб в Instagram, побачила в цьому кумедну сторону. Вона опублікувала смайлик у вигляді бікіні та написала у Twitter: "Ви всі цього хочете".
Кармелла підписала контракт із WWE у 2013 році. З 2016 року вона дебютувала в SmackDown, де виступає до нині.
Інцидент стався на командному чемпіонаті світу в японській Осаці під час змагань танцювальних дуетів.