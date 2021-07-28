У знаменитої рестлерки розстебнувся бюстгальтер під час бою

Бюстгальтер зірки рестлінгу Кармелли (справжнє ім'я Лія Ван Дейл) розстебнувся під час поєдинку на SmackDown (телевізійна рестлінг-програма від World Wrestling Entertainment) із Б'янкою Белер. Інцидент стався на очах сотні глядачів і потрапив в ефір трансляції, повідомляє Обозреватель.

У Кармелли розстебнувся бюстгальтер. Джерело: кадр з відео

Попри такий "нещасний випадок", суддя не зупинив зустрічі і дівчата продовжували боротися.

Кармелла намагалася тримати рукою зламану частину туалету. Джерело: кадр з відео

Кармелла намагалася однією рукою тримати частину гардероба, що зламалася, а другою відбиватися від суперниці.

Після бою, 33-річна американка, на яку підписано понад 2,9 млн осіб в Instagram, побачила в цьому кумедну сторону. Вона опублікувала смайлик у вигляді бікіні та написала у Twitter: "Ви всі цього хочете".

Кармелла пожартувала над собою. Джерело: Twitter / carmellawwe

Кармелла підписала контракт із WWE у 2013 році. З 2016 року вона дебютувала в SmackDown, де виступає до нині.

Кармелла в жовтому. Джерело: Instagram рестлерки

Кармелла в рожевому бікіні. Джерело: Instagram рестлерки

Кармелла вдома. Джерело: Instagram рестлерки

Кармелла перед боєм. Джерело: Instagram рестлерки

Кармелла. Джерело: Instagram рестлерки

Кармелла топлес. Джерело: Instagram рестлерки

Кармелла в тигровому. Джерело: Instagram рестлерки

Інцидент стався на командному чемпіонаті світу в японській Осаці під час змагань танцювальних дуетів.