"Одужання" світової економіки виявилося під загрозою

Країни світу виявилися розділені на два блоки через нерівний доступ до вакцин від коронавірусу, вказав Міжнародний валютний фонд (МВФ), 27 липня представивши огляд світової економіки (World Economic Outlook), повідомляє Лента.Ру.

Частина держав буде продовжувати стикатися зі спалахами захворюваності та високою смертністю. Іншій можна розраховувати на подальшу нормалізацію ситуації, що стосується майже всіх розвинених економік. Однак відновлення виявилося під загрозою і в тих країнах, де зараз мало нових випадків зараження, оскільки вірус продовжує циркулювати в інших частинах світу, підкреслили в МВФ.

Фонд передбачає, що світова економіка у 2021 році покаже шестипроцентне зростання, а у 2022 році показник складе 4,9 відсотка. Загальний прогноз на цей рік залишився незмінним у порівнянні з попередніми оцінками МВФ, однак за окремими країнами він був переглянутий. Так, для ринків, що розвиваються в Азії оцінки змінилися в гіршу сторону, а для розвинених економік - в кращу, що відображає розвиток ситуації з пандемією.

Поліпшення прогнозу на 2022 рік одразу на 0,5 відсотка в основному пов'язано з перспективами розвинених країн, особливо США, що відображає очікувані заходи додаткової фіскальної підтримки в другому півріччі 2021 року і поліпшення показників у сфері охорони здоров'я в цій групі держав.

Попередній огляд з прогнозом по шестипроцентному зростанню світового валового внутрішнього продукту МВФ представив у квітні. У червні свої оцінки опублікував і Всесвітній банк. Там очікують, що в поточному році світова економіка зросте на 5,6 відсотка, що стане найвищим за останні 80 років темпом відновлення після рецесії.