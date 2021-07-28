Нова Пошта запустила доставку з турецьких онлайн-магазинів

"Нова Пошта Глобал", що входить до групи компаній "Нова Пошта", почала доставляти товари з онлайн-магазинів Туреччини. У компанії заявили, що замовити їх можна через сайт NP Shopping, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Зараз Туреччина є третім у світі експортером одягу, а місцеві виробники активно розвивають власні бренди - сьогодні їх на ринку понад 500. Ми очікуємо замовлення з таких онлайн-майданчиків як Hepsibursada, Trendyol, Morhipo, Collezione та інших, адже дуже мало з топових турецьких брендів продається за кордоном онлайн. Звичайно, каталог інтернет-магазинів буде весь час поповнюватися новими іменами, тому українці відчуватимуть себе як на шопінгу в Туреччині" , - цитує пресслужба заступника директора по розробці продуктів і маркетингу "Нової Пошти Глобал" Ольгу Володіну.

У компанії відзначають, що для турецьких товарів вартість доставки буде зменшуватися відповідно до ваги відправлення. Щоб розрахувати кінцеву вартість доставки, можна скористатися калькулятором на сайті NP Shopping. Термін доставки замовлень з Туреччини від восьми робочих днів.