Директор "Хортиці" назвав ймовірну причину пожежі

Директор Національного заповідника «Хортиця» Максим Остапенко заявив, що найімовірніше сьогоднішня пожежа у лісах заповідника виникла унаслідок підпалу, повідомляє Громадське радіо.

«Було декілька місць загоряння, тому найімовірніше йдеться про умисний підпал. Пожежа охопила загалом близько 4 га площі. Небезпека була серйозною через сильний вогонь та вітер. І також тому, що через кілька центрів вогню було складно орієнтуватись» , — сказав Остапенко в ефірі Громадського радіо.

Нагадаємо, сосновий ліс горів поблизу станції Січ та балки Генералка на Хортиці. Жертв та постраждалих не було.