У Конгресі США заслухали перших свідків атаки на Капітолій
Спеціальний комітет Палати представників Конгресу США у вівторок, 27 липня, провів перше засідання з розслідування заворушень у Капітолії 6 січня, повідомляє Украинская правда.
На початку слухань були показані відео нападів прихильників Дональда Трампа на співробітників поліції Капітолію.
Слово було надане і представникам правоохоронних органів, які працювали в той день.
За відомостями поліцейського Акуїліно Гонелла, його і його колег
"бив, штовхав, бризкав хімікатами, засліплював очі лазером лютий натовп".
Правоохоронець порівняв події в Капітолії із "середньовічною битвою".
Глава спецкомітету з розслідування заворушень конгресмен-демократ Бенні Томпсон у своїй вступній промові заявив, що деякі особи прибули в той день у столицю США
"з чіткими планами підірвати нашу демократію".
"Є докази, що це був скоординований, спланований напад", - вказав він.
Депутат Елізабет Чейні, одна з небагатьох критиків Трампа в Республіканській партії, в свою чергу, застерегла інших республіканців від "прикрашання дійсності" або "приховування правди про напад".
"Якщо Конгрес не буде діяти відповідально і не з'ясує, що трапилося, то те, що сталося "залишиться раковою пухлиною на нашій конституційній республіці", - підкреслила вона.