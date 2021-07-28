У Конгресі США заслухали перших свідків атаки на Капітолій

Спеціальний комітет Палати представників Конгресу США у вівторок, 27 липня, провів перше засідання з розслідування заворушень у Капітолії 6 січня, повідомляє Украинская правда.

На початку слухань були показані відео нападів прихильників Дональда Трампа на співробітників поліції Капітолію.

Слово було надане і представникам правоохоронних органів, які працювали в той день.

За відомостями поліцейського Акуїліно Гонелла, його і його колег "бив, штовхав, бризкав хімікатами, засліплював очі лазером лютий натовп" .

Правоохоронець порівняв події в Капітолії із "середньовічною битвою".

Глава спецкомітету з розслідування заворушень конгресмен-демократ Бенні Томпсон у своїй вступній промові заявив, що деякі особи прибули в той день у столицю США "з чіткими планами підірвати нашу демократію" .

"Є докази, що це був скоординований, спланований напад" , - вказав він.

Депутат Елізабет Чейні, одна з небагатьох критиків Трампа в Республіканській партії, в свою чергу, застерегла інших республіканців від "прикрашання дійсності" або "приховування правди про напад".