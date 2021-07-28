МВФ передрік високі ціни та стрімку інфляцію

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у свіжій доповіді, присвяченій відновленню світової економіки від наслідків пандемії коронавірусу, передбачив світу роки високих цін та більш стрімку, в порівнянні зі звичайними рівнями, інфляцію. Документ опублікований на сайті організації, повідомляє Лента.Ру.

Досі МВФ, як і інші фінансові інститути, дотримувався думки, що нинішнє зростання інфляції є тимчасовим явищем і закінчиться разом з ліквідацією наслідків пандемії. На це вказували кілька факторів, серед яких відкладений попит з боку населення, збої в ланцюжках поставок, важка ситуація на ринку праці, а також заходи підтримки від світових урядів і центробанків, що призвели до активного росту грошової маси в обороті.

Усунення цих факторів, як вважається, призведе до нормалізації загальної ситуації в економіці та рівня інфляції. Однак в новому звіті МВФ висловлює побоювання про те, що навіть подолання первинних наслідків пандемії і зняття обмежень не вирішить проблему інфляції, яка як і раніше залишиться на високому рівні.

На думку авторів, нові проблеми можуть бути викликані додатковими логістичними збоями і зростанням цін на житло, а також девальвацією валют країн, що розвиваються, яка призведе до подорожчання імпорту на них.