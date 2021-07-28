У Миколаєві підлітки затіяли масову бійку зі стріляниною

Увечері у вівторок, 27 липня, на телефон 102 в Миколаєві надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що в районі перетину вулиць Спаської та Соборній (Радянської) відбувається масова бійка, чутні постріли, повідомляє Новости-N.

На місце події було негайно направлено кілька нарядів патрульної поліції. Поліцейські виявили в зазначеному районі близько десятка підлітків у віці приблизно від 14 до 16 років. Пояснювати щось патрульним вони категорично відмовлялися. Одного з підлітків оглянула бригада, що прибула за викликом «швидкої допомоги» - у нього було незначне поранення, однак медична допомога йому не знадобилася.

Патрульним все ж вдалося з'ясувати, що конфлікт між двома групами неповнолітніх почався в Каштановому сквері. Словесне протистояння швидко переросло у фізичне. Розгорілася бійка, один з її учасників дістав пістолет і вистрілив.

Хто саме стріляв і з якої зброї поліцейським поки з'ясувати не вдалося. Судячи через поранення потерпілого, швидше за все, це був звичайний пневматичний пістолет. Наразі поліція з'ясовує всі обставини інциденту на місці події.

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