З одеської квартири Жванецького зроблять музей

З одеської квартири Михайла Жванецького на Старопортофранківській, 133 зроблять музей, повідомляє Думська.

Відповідний проєкт рішення про створення комунального закладу «Одеський муніципальний музей-квартира Михайла Жванецького» винесено на майбутню сесію муніципальних зборів. Цим же рішенням планують затвердити статут КУ.

«Установа створена з метою вивчення, збереження, використання та популяризації пам'яток та інформації, пов'язаної з життям і творчістю видатного письменника і сатирика Михайла Жванецького, а також для залучення громадян до надбань національної літератури» , - йдеться в проекті документа.

Керувати музеєм буде директор, який призначається на п'ять років за конкурсом. Музейні зібрання самого Жванецького, які зберігаються у квартирі, за згодою родичів будуть передані в користування КУ.

Діяльність музею буде фінансуватися за рахунок бюджету міста. У пояснювальній записці до проєкту рішення зазначено, що попередньо мова йде про 850 тисяч гривень. Правда, не уточнюється, на який період ця сума виділяється.