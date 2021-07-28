Курс валют НБУ на 28 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в середу, 28 липня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 27 липня, знизився до позначки 26.91 за 1 долар.

Курс євро знизився на 3 коп до 31.78 за 1 євро.

Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.65 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 27 липня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 37.17 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 29.41 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 1 коп до 6.92 за 1 польський злотий.