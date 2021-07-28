Між Вірменією та Азербайджаном зав'язалися бої

Пресслужба міністерства оборони Вірменії повідомляє про локальні бої на північному сході вірмено-азербайджанського кордону на вірменській території в Гегаркунікскій області, повідомляє Інтерфакс.

Станом на 06:00 локальні бої тривали.

"28 липня о 03:40 підрозділи ЗС Азербайджану вдалися до провокації і порушили режим припинення вогню на північно-східній ділянці вірмено-азербайджанського кордону. Відбуваються локальні бої" , - відзначили в Міноборони Вірменії.

Міноборони Азербайджану в свою чергу повідомляє про поранення двох азербайджанських військовослужбовців на кордоні в результаті обстрілу з боку ВС Вірменії в районі Кельбаджара.

За версією азербайджанської сторони, підрозділи вірменських збройних сил з бойових позицій, розташованих на різних напрямках на території Басаркечарского району Вірменії, приблизно 00:50 28 липня піддали інтенсивному обстрілу позиції армії Азербайджану на території Кельбаджарського району. Там уточнюють, що обстріл вівся зі стрілецької зброї та гранатометів.

За даними Міноборони, підрозділи ЗС Азербайджану, дислоковані на цьому напрямку, вживають заходів.