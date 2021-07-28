Світоліна вперше в історії прорвалася до півфіналу Олімпіади

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (№6 у рейтингу WTA) впевнено розібралася з італійкою Камілою Джорджі (№61) і вийшла у півфінал Олімпіади в Токіо. Поєдинок між спортсменками закінчився з рахунком 2:0 (6:4, 6:4), повідомляє Обозреватель.

Наша співвітчизниця вибрала оборонну тактику на матч, намагаючись влучати в корт і ловити суперницю на помилках. Це спрацювало та допомогло першій ракетці нашої країни заволодіти комфортною перевагою в першому сеті (4:0, а потім 5:1). Українка трохи розслабилася, а її суперниця почала поступово розігруватися, що призвело до напруженої кінцівки в партії, яку з четвертої спроби все ж виграла Світоліна.

Другий сет проходив за дуже схожим сценарієм і закінчився з тим же рахунком. Для перемоги в поєдинку Еліні вистачило 91 хвилини.

Наша співвітчизниця значно краще проявила себе на подачі. Вона виконала більше подач на виліт (6 ейсів проти 1), припустилася меншої кількості подвійних помилок (3 проти 4) і частіше влучала в корт з першої спроби (65% проти 51%).

Статистика в матчі Джорджі - Світоліна. Джерело: сайт Олімпіади

Відзначимо, що Світоліна стала першою в історії українською тенісисткою, якій вдалося вийти у півфінал Олімпійських ігор в одиночному розряді. У 2016 році в Ріо-де-Жанейро Еліна завершила виступи на стадії 1/4 фіналу. У наступному раунді на ОІ в Токіо перша ракетка нашої країни зустрінеться з переможницею пари Паула Бадоса – Маркета Вондроушева.