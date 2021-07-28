28 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

День хрещення Київської Русі-України, День боротьби з гепатитом, день святого Володимира – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 28 липня, повідомляє Сегодня.

Яке сьогодні свято 28 липня

День хрещення Київської Русі – України – державне свято України, засноване у 2008 році і присвячене річниці Хрещення Русі князем Володимиром у 988 році.

– державне свято України, засноване у 2008 році і присвячене річниці Хрещення Русі князем Володимиром у 988 році. Міжнародний день боротьби з гепатитом (World Hepatitis Day) – заснований на честь дня народження американського лікаря Баруха Самюеля Блумберга, який відкрив вірус гепатиту B.

– заснований на честь дня народження американського лікаря Баруха Самюеля Блумберга, який відкрив вірус гепатиту B. День PR-фахівця – щорічно, починаючи з 2004 року, рекламне співтовариство України відзначає 28 липня професійне свято працівників, пов'язаних із громадськістю

– щорічно, починаючи з 2004 року, рекламне співтовариство України відзначає 28 липня професійне свято працівників, пов'язаних із громадськістю День Незалежності – святкує Перу.

Іменинники 28 липня

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Володимир, Петро.

Яке сьогодні церковне свято

28 липня в православній церкві шанується пам'ять рівноапостольного великого князя Володимира, у святому хрещенні Василія, мучеників Кирика та Улити, мученика Авудима, преподобного Іова Угольського.

У народі 28 липня шанувалися Кирик і Улита. Цей день вважався серединою літа. Це було велике жіноче свято, тому що жінкам на Улиту належало добре відпочити.

Прикмети на 28 липня

у день Володимира сонце червоно світить;

сонячні промені в цей день вважалися цілющими;

не можна виходити в поле, щоб не зустрітися з нечистою силою.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 липня