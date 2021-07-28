Лікарі врятували жінку, яку тричі переїхав співмешканець

Травми 44-річної Вікторії були не сумісні з життям, але лікарям вдалося зробити неможливе. Про це розповів у Фейсбуці головлікар лікарні Мечникова Сергій Риженко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вікторія, їй 44, вона з Дніпра. Доставлена автомобілем швидкої допомоги в Мечникова після ДТП. За словами очевидців, автомобіль "Славута" переїхав її три рази. Водій виявився її співмешканець" , - написав лікар.

За словами Риженка, жінка поступила в комі, її відразу перевели на ШВЛ, а пульс і тиск доводилося підтримувати ліками.

"У неї відкрита черепно-мозкова травма, забій, перелом 6-ти ребер, розрив печінки, перелом правої плечової кістки, пневмоторакс" , - додав головний лікар.

Операцію Вікторії робили кілька бригад хірургів і анестезіологів.