Автоцивілка: підвищення страхових виплат закладуть в тариф для водіїв

В Україні можуть підвищити суми, що виплачуються при дорожньо-транспортних пригодах (ДТП). Максимальні розміри виплат за шкоду, заподіяну майну потерпілого, збільшаться до 160 тис. грн, за шкоду життю і здоров'ю - до 320 тис. грн, повідомляє UBR.

З відповідною пропозицією виступило Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ). Саме тут запропонували підвищити суми виплат по ОСЦПВ (обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам).

Зараз ці суми становлять 130 тис. грн і 260 тис. грн відповідно.

Навіщо треба було міняти автоцивілку

Бюро звернулося до Національного банку з аргументацією, що зазначені страхові виплати треба привести у відповідність з інфляцією.

За словами гендиректора МТСБУ Володимира Шевченка, щорічно відбувається близько 1 тис. випадків, коли розмір збитку автомобілю при аваріях більше, ніж страховка за полісом ОСЦПВ. Тому постраждалим часто доводиться звертатися до суду, що займає багато часу.

"Збільшення страхових сум по ОСЦПВ стане кроком до більш справедливої і ефективної системи захисту інтересів потерпілих у ДТП", - підкреслив він.

За даними МТСБУ, у першому кварталі цього року на виплати за шкоду майну, що перевищує 130 тис. грн, доводилося 0,65% від загальної кількості виплат, зроблених страховиками ОСЦПВ. Однак розмір таких виплат перевищив 4,3% від загальної суми.

У Бюро також запропонували підвищити ліміт виплат по європротоколу з 50 тис. до 80 тис. грн.

Європротокол - спрощений спосіб оформлення ДТП без виклику поліції. Його можна застосовувати у випадках, якщо обставини аварії відповідають певним вимогам. У МТСБУ впевнені, що зростання ліміту виплат сприятиме активному використанню європротоколу українськими водіями

За даними Бюро, в першому кварталі поточного року кількість вимог, врегульованих з використанням європротоколу, зросла на 34% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Відповідно до европротоколом постраждалим виплачено понад 270 млн грн - третину від загальної суми виплат.

Чи подорожчають поліси

Опитані експерти запевнили, що запропоновані МТСБУ зміни не матимуть значного впливу на ринок автострахування.

"Можливо, ціни підростуть. Але якщо підростуть, то - трохи і не швидко", - заявив засновник проекту iCar.Expert Юрій Щупак.

За його припущеннями, збільшення вартості автоцивілки може скласти 10-15% протягом року.

Зараз ОСЦПВ обходиться водіям легковиків приблизно в 1,1-1,6 тис. Грн.

Пропозиції МТСБУ з точки зору споживача експерт назвав "позитивним кроком".

Люди, що потрапили в ДТП зможуть отримувати виплати більші, ніж в даний час. Особливо він відзначив збільшення виплат по європротоколу. Постраждалі зможуть без зайвої "тяганини" отримати відшкодування на 30 тис. грн більше, ніж зараз.

За спостереженнями Юрія Щупака, вартість поліса щорічно зростає. На сьогодні різниця між найменшою і найбільшою пропозицією може відрізнятися в три рази. Тобто один і той же поліс на одну і ту ж машину може коштувати і 900 грн, і 3 тис. грн.

Все залежить від політики конкретної компанії, від додаткових послуг, які вона може запропонувати разом з полісом.

На думку експерта, давно пора переглянути закон про ОСЦПВ і перейти до "відкритого і вільного формування ціни" на автоцивілку. На першому етапі це призведе до зростання цін, але потім, як показує практика багатьох країн, протягом двох-трьох років відбувається суттєве зниження вартості поліса.

Мерседесів можна не боятися

Гендиректор асоціації "Страховий бізнес" В'ячеслав Черняховський зазначив, що МТСБУ і страховики ОСЦПВ "дуже піклуються", щоб рівень страхового захисту був достатній.

За останні роки розмір виплат переглядався вже кілька разів - з урахуванням інфляції.

За його словами, нові суми виплат "дуже допоможуть людям", що потрапляють в ДТП з новими автомобілями. Неодноразово траплялися випадки, коли хтось "в'їжджав" у нові "Мазду" або "Мерседес", а страхові компанії могли виплатити тільки розмір страхової суми.

Найчастіше цього було недостатньо для нових автомобілів.

В'ячеслав Черняховський підкреслив, що в рік фіксується близько 160 тис. страхових подій на суму майже 3 млрд грн. Таких випадків, які б перевищували поріг в 130 тис. грн - всього близько 1 тис.

"Але тим не менше саме в цих випадках суми бувають досить значними", - помічає він.

За прогнозами експерта, загальне подорожчання полісів автоцивілки буде вкрай незначним - "на якісь одиниці відсотків".

Більше аварій - вище ціни

Черняховський зазначив, що основне зростання цін спровоковане збільшенням кількості ДТП.

Щорічно в Україні кількість автомобілів збільшується на півмільйона - з урахуванням "евроблях" і старих з США і Південної Кореї і т.д.

З кожним роком кількість страхових випадків збільшується на 10-20 тис., розповів глава асоціації "Страхового бізнесу". А оскільки доводиться більше виплачувати клієнтам, то це провокує зростання цін і на послуги страховиків.