США перехопили рекордну кількість літаків РФ з часів холодної війни

ВВС США у 2020 році перехопили найбільше число російських військових літаків біля берегів Аляски з часів холодної війни, заявив заступник начальника штабу ВПС Клінтон Хіноут на заході, присвяченому безпеці в Арктиці, повідомляє РБК.

Генерал-лейтенант зазначив зростання активності в Арктиці, яка не завжди «нешкідлива».

«Наприклад, торік ми перехопили поблизу Аляски більше російських військових літаків, ніж будь-коли з часів холодної війни» , - сказав він.

На його думку, це означає, що мова вже йде не просто про суперництво, а суперництво у військовій сфері.

Він також пояснив зростання активності в регіоні хорошим розташуванням бази на Алясці для захисту північних рубежів Сполучених Штатів.